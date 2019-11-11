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Зрада і нещасне кохання: львівські патрульні врятували трьох самогубців

Ольга Денисяка

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Вчора, 10 листопада, у Львові патрульні врятували трьох людей від спроби самогубства через нещасне кохання та зраду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі  Патрульної поліції Львівської області.

 

Перший виклик був близької 8 ранку, а саме звернення інформаційного характеру: «Підозріла особа» на вулиці Опришківській. Патрульні приїхали на місце і тоді почули від чергової залізничної станції про чоловіка, який намагається кинутися під потяг. Інспектори побігли через хащі, адже почули крики.

Чоловік і слухати не хотів будь-яких відмовлянь. Однак, поліцейські знайшли до нього підхід. З’ясували причину та пояснили чому варто жити. Як виявилось, 29-річного чоловіка зрадила дружина і він ніяк не міг це пережити, попри усі спроби. Сержант поліції  переконала його, що варто жити заради його дітей. Чоловік дослухався до слів поліцейської і погодився поїхати до медзакладу.

Того ж дня, близько 21 години виклик у Брюховичі. Там 32-річний чоловік розмахував гаком з арматури. Поліцейські  вмовили його покласти гак на землю. До прибуття патрульних чоловік вже кидався на жінку з цеглиною, однак вона його вгамувала сльозогінним газом.

Чоловік хотів повіситись, через те, що йому все набридло. Правоохоронці поспілкувалися з ним і переконали, що він потребує допомоги спеціалістів. Чоловік погодився поїхати у лікарню для надання йому психологічної допомоги.

Вже через дві години правоохоронці знову отримали виклик про самогубця. Цього разу поліцейських викликав 33-річний чоловік, який повідомив, що має намір втопитися. Він не хотів казати де перебуває, однак патрульні переконали чоловіка сказати своє місце знаходження. Громадянин погодився зустрітися з патрульними на вулиці Грінченка.

Він більше не хотів жити, через те, що вони розійшлися з дівчиною Поліцейські надали психологічну допомогу чоловікові і передали у руки медиків.

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