У «Шегинях» прикордонники затримали іванофранківця із вогнепальною зброєю

50-річний іванофранківець приховав у автомобілі від прикордонників шість рушниць. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

У пункті пропуску «Шегині» під час огляду автомобіля «Сітроен», яким до України прямував 50-річний мешканець Івано-Франківщини, прикордонники виявили шість рушниць. Чоловік намагався перевезти через кордон зброю без дійсних дозволів МВС.

Подальше провадження у справі здійснюють співробітники Національної поліції України.

Фото: ДПСУ