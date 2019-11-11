ОСТАННІ НОВИНИ

У «Шегинях» прикордонники затримали іванофранківця із вогнепальною зброєю

Ольга Денисяка

|

50-річний іванофранківець приховав у автомобілі від прикордонників шість рушниць. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

 

У пункті пропуску «Шегині» під час огляду автомобіля «Сітроен», яким до України прямував 50-річний мешканець Івано-Франківщини, прикордонники виявили шість рушниць. Чоловік намагався перевезти через кордон зброю без дійсних дозволів МВС.

Подальше провадження у справі здійснюють співробітники Національної поліції України.

Фото: ДПСУ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...