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Ще одна львів’янка відзначила своє 100-річчя

Наталя Дуляба

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8 листопада львів’янка Марія Ненашева відзначила свій 100 День народження. Місто долучилось до привітань і подарувало ювілярці пам’ятну монету та 5000 гривень одноразової допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Марія Ненашева є однією з трьох десятків львів’ян, яким виповнилось 100 і більше років. Також цього місяця уродити святкуватиме ще один довгожитель Львова Михайло Лібич – 14 листопада йому виповниться 103 роки.

Зазначимо, тим львів’янам, яким виповнюється по 100 років, традиційно на на День народження місто дарує пам’ятну монету, вітальний лист від мера, а також 5000 гривень одноразової матеріальної допомоги.

Загалом на такі виплати львів’янам-довгожителям цьогоріч у бюджеті міста передбачили 155 000 гривень.

Фото: ЛМР

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