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Поблизу Львова перекинулась вантажівка

Ольга Денисяка

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Вчора, 10 листопада, о 23:21 що поблизу с. Підберізці Пустомитівського району перекинулась вантажівка «Рено», 54-річного водія госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівської області.

 

В автопригоді травмувався 54-річний водій. Потерпілого із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано в 8-му міську клінічну лікарню.

Також на місці події з’ясували, що з паливного баку вантажівки внаслідок ДТП витікало на проїжджу частину пальне.

«З метою запобігання загоряння пожежно-рятувальним відділенням було створено пінну подушку та відключено акумуляторну батарею вантажівки. Також рятувальники здійснювали роботи по відкачуванню залишків паливно-мастильних матеріалів з паливного баку автомобіля»,  – йдеться в повідомленні.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

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