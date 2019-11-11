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Найпоширеніша причина ДТП в Україні – перевищення швидкості

Соломія Головіна

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Найпоширенішою причиною дорожньо-транспортних пригод в цьому році в Україні перш за все є перевищення безпечної швидкості руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький під час виступу на Міжнародному конгресі з безпеки на транспорті, передає УНН.

 

«Хотів би зауважити щодо найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод в цьому році, які безпосередньо стали передумовами тих наслідків, про які я вам вже розповів. Це, перш за все, перевищення безпечної швидкості руху. В нас це 34% всіх ДТП з потерпілими. Це порушення правил маневрування – понад 22%, порушення правил проїзду перехресть – майже 8,5%, недотримання безпечної дистанції – 7,5%, порушення проїзду на пішохідному переході – 6%, і керування у стані сп’яніння – 5%», – сказав Білошицький.

З його слів, серед найпоширеніших ДТП за видами, які трапились цього року, є зіткнення, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, наїзд на перешкоду, наїзд на пішохода і з’їзд з проїжджої частини із перекиданням транспортного засобу.

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