ОСТАННІ НОВИНИ

«Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення

Наталя Дуляба

|

У листопаді ціна на газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на умовах ПСО, становитиме 4 899 гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат). Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

У компанії зазначають, що це є найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді.

«Цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу “Газовий запас” (4 874,42 грн за тисячу кубометрів), тож споживачі, які скористались цією пропозицією, зекономлять свої кошти. Якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на умовах ПСО, знизилась на 4,9% проти вересня та становила 4 272,76 грн за тисячу кубометрів.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...