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15 листопада у Львові українська молодіжка з футболу гратиме проти Данії. Вхід на матч буде безкоштовним

Наталя Дуляба

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Вже цієї п’ятниці, 15 листопада, на «Арені Львів» відбудеться кваліфікаційний матч чемпіонату Європи-2021 між молодіжними збірними командами України та Данії. Вхід на футбольний поєдинок буде безкоштовним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

«Цей матч має важливе значення для нашої команди, адже команда Руслана Ротаня змагається за кожен гол своєї відбірної групи і потребує палкої підтримки львівських трибун», – зазначають в Українській асоціації футболу.

Матч розпочнеться о 18:30 год. Отримати безкоштовні квитки можна в робочі дні з 1 по 15 листопада у приміщенні Федерації футболу Львівської області (площа Стефана Яворського, 1) з 10:00 до 18:00 год. або безпосередньо в день матчу в касах стадіону «Арена Львів».

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