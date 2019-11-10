При кожній єпархії УГКЦ створять реабілітаційні центри для учасників бойових дій

У кожній єпархії Української греко-католицької церкви створять реабілітаційні центри для учасників бойових дій. Про це повідомив предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Митрополит Святослав Шевчук, передає Армія.info.

«Сьогодні в нашій церкві активно опрацьовується ідея реабілітаційної допомоги учасникам бойових дій. Уже є рішення Синоду єпископів про створення в кожній нашій єпархії реабілітаційних центрів. Маємо цілу програму щодо підтримки українських захисників та закордонний досвід. Тому подальша співпраця з військовими лікарями в процесі реабілітації воїнів для нас надзвичайно важлива», – наголосив Блаженніший Митрополит Святослав Шевчук.