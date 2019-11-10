Місцеві вибори можуть відбутися раніше осені-2020, – новий голова «Слуги народу»

Новопризначений голова партії «Слуга народу» і перший заступник голови фракції політсили у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявляє про можливе проведення місцевих виборів до осені 2020 року. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми стоїмо на тому, що місцеві вибори повинні закінчити реформу децентралізації. Якщо реформа децентралізації закінчиться раніше, ніж за 70 днів до місцевих виборів, як того вимагає Конституція, то, можливо, вони відбудуться раніше», – заявив Олександр Корнієнко під час позачергового з’їзду в неділю.

Крім цього Корнієнко сказав: «Можливо, це буде влітку, можливо, наприкінці весни, але не варто сприймати місцеві вибори, як ніби ми хочемо провести їх якомога раніше. Є логіка реформи децентралізації, про яку говорив президент, він давав завдання, і ми всі розуміємо, що її потрібно доробити, тому що у нас півкраїни охоплено, півкраїни ні. Слід закінчити цей процес і тоді, звісно, відбудуться місцеві вибори».

Новопризначений голова партії «Слуга народу» запевнив присутніх, що вибори до місцевих органів самоврядування відбудуться у 2020 році.

Нагадаємо, сьогодні з’їзд партії «Слуга народу» обрав головою політичної сили першого заступника голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександра Корнієнка. Раніше лідером «Слуги народу» був Дмитро Разумков.