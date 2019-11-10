Партія «Слуга народу» отримала нового лідера

З’їзд партії «Слуга народу» обрав головою політичної сили першого заступника голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександра Корнієнка. Відповідне рішення підтримали делегати з’їзду партії, який проходить у неділю в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

Перед голосуванням позачергового з’їзду, заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді та кандидат на посаду голови партії Олександр Корнієнко озвучив три ключові пріоритети для політичної сили на найближчі чотири роки.

«Партія повинна займатися конкретними речами за трьома напрямками, які я, як кандидат на посаду голови партії, і хочу запропонувати. Перше – це якісна зміна політики на місцевому рівні, друге – це якісно новий підхід до партійного будівництва і третє – перетворення партії в центр ухвалення головних політичних рішень в країні, підготовка нової політичної еліти для України», – заявив Корнієнко.

Раніше на з’їзді партії «Слуга народу» в неділю голова Верховної Ради Дмитро Разумков склав повноваження голови партії “Слуга народу”, якою керував з травня поточного року. Рішення Разумкова про відставку з посади лідера партії підтримали учасники з’їзду партії

Після обрання спікером парламенту він неодноразово заявляв, що має намір скласти повноваження керівника партії на найближчому її з’їзді.

Фото: Liga.net