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У Шегинях службовий собака винюхав у паливному баку авто сховок з контрабандними сигаретами

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Шегині» службовий пес знайшов у паливному баку автомобіля «Сітроен» сховок з контрабандними сигаретами, який намагався нелегально вивезти до Польщі 27-річний мешканець Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

 

Приховані від митного контролю сигарети мешканець Львівщини намагався вивезти до Республіки Польщі смугою руху «зелений  коридор.

«Під час огляду авто виникла підозра щодо приховування товарів від митного контролю. Автомобіль «Сітроен» скерували на поглиблений огляд, до якого долучили службового собаку кінологічного відділення Львівської митниці ДФС. Англійський кокер-спаніель невдовзі своїми діями вказав  ймовірне місце сховку товару. І дійсно, в конструктивних порожнинах, а саме в паливному баку, митники знайшли 200 пачок тютюнових виробів», – розповідають митники.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил.Транспортний засіб разом із цигарками вилучено. Їх  вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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