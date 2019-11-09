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Поліцейські оперативно розшукали зниклого підлітка

Вероніка Рой

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На Стрийщині поліцейські оперативно розшукали підлітка, котрий вийшов з дому та пропав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До поліції сьогодні, 9 листопада, близько 12.30 надійшло повідомлення від 39-річної мешканки одного з сіл Стрийського району про те, що її 17- річний син учора ввечері пішов з дому і досі не повернувся.

Поліцейські протягом години розшукали юнака в одному з сіл району. Він здоровий та неушкоджений. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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