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Патрульні затримали групу молодих людей, які посеред ночі побили 22-річного хлопця

Вероніка Рой

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Цієї ночі у Львові патрульні затримали групу молодиків, котрі побили та пограбували 22-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патурльної поліції у Львівській області.

 

Близько 1 години цієї ночі екіпаж 4 батальйону отримав виклик від очевидиці бійки на вулиці Лукаша. З її слів, троє осіб б’ють чоловіка, який вже не рухається. Негайно прибувши на місце події, патрульні зустрілися із заявницею, яка розповіла, що чоловіки вже втекли і вона проведе їх до потерпілого. Дорогою жінка надала детальні описи нападників і раптом патрульні побачили схожих осіб.

«Інспектори одразу попрямували до ймовірних злочинців, однак ті різко змінили напрямок руху і почали втікати з вулиці Сахарова в напрямку вулиці Бойківської. Патрульні наздогнали їх. Пояснити, чому втікали чоловіки не змогли. Їхній одяг був забруднений, що свідчило про можливу причетність до бійки. При поверхневій перевірці в одного із них виявили предмет схожий на пістолет. На запитання патрульних «Чий пістолет?», невідомі відповіли, що чоловіка, якого вони побили. Затримані почали агресивно поводитися і на них одягнули кайданки», – розповідають у патрульній поліції.

На місце події викликали слідчих Франківського відділу поліції. Ймовірними зловмисниками виявилися 19-ти та 25-ти річні хлопці. 22-річного потерпілого госпіталізували до медзакладу. Постраждалий повідомив, що особи, які били, заволоділи його телефоном та гаманцем. Експерти вилучили предмет схожий на пістолет та магазин з набоями.

Фото: патрульні

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