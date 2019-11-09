Мінінфраструктури у наступному році обіцяє побудувати чотири тисячі кілометрів доріг

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв, що наступного року в Україні побудують понад 4 тисячі кілометрів доріг. Про це він повідомив в ефірі ток-шоу на одному з українських телеканалів, передає Укрінформ.

«Понад чотири тисячі кілометрів доріг державного та територіальнього значення, я публічно даю цю обіцянку, ми спільно з Укравтодором маємо побудувати за наступний рік», – сказав Криклій.

У проєкті Державного бюджету на 2020 рік урядом запропоновано рекордний обсяг фінансування дорожньої інфраструктури – 73,7 млрд грн, що на 36% більше ніж в 2019 р. У 2 рази збільшено видатки на безпеку дорожнього руху – 3,17 млрд грн. На будівництво та реконструкція мостів пропонують виділити 500 млн грн.

За підсумками 2018 року тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що в Україні відремонтовано 3 800 кілометрів автошляхів за рік. На ремонт доріг державного значення витрачено 23,8 млрд грн, на дороги місцевого значення –11, 5 млрд грн.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році планують почати будувати дорогу зі Львова до Краковця (Польща), проїзд якою буде платним. Це буде перший концесійний проект в Україні, загальна протяжність автобану становитиме більше 84 км. Спорудження такої дороги у чотири смуги триватиме упродовж чотирьох-п’яти років, 100% фінансування залучатиме приватний інвестор. Термін концесії – до 49 років. Термін експлуатації – 45 років.

«Укравтодор» оголошував концесійний конкурс на будівництво дороги Львів – Краковець ще у 2015 році, проте заявки обох компаній-інвесторів відхилили через те, що вони нібито не були спроможні забезпечити необхідне фінансування. На той момент вартість будівництва траси оцінювали у 360 мільйонів євро.

Також ми інформували про те, що «Укравтодор» планує ввести плату за проїзд дорогами для великовантажного транспорту.