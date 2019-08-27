Проїзд вантажівок українськими дорогами хочуть зробити платним

«Укравтодор» планує ввести плату за проїзд дорогами для великовантажного транспорту. Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив в.о. глави «Укравтодору» Славомір Новак, пише УП.

«Це була моя ініціатива – імплементувати в Україні інтелектуальні транспортні системи. Крім Weight-in-Motion (системи автоматичного зважування в русі – ред.), це також фотофіксація перевищення швидкості і системи аналізу трафіку за допомогою камер. Четверта частина глобальної інтелектуальної транспортної системи України – tolling, тобто збір оплат з великовантажного транспорту за проїзд дорогами України», – сказав Новак.

За його словами, введення збору буде серйозною законодавчою зміною для України, яка істотно поліпшить стан доріг у країні.

«Потрібно прийняти закон, який врегулює питання цього збору. Нам вкрай необхідно ввести додаткове джерело Дорожнього фонду. Існує європейський принцип: фури, особливо ті, які заробляють на перевезеннях, повинні більше платити за проїзд по дорогах», – додав в.о. голови «Укравтодору».

«Обсяги руйнування автодоріг за рахунок перевантаженого транспорту величезні. Проблема з перевантаженими фурами в Україні дуже-дуже велика», – підкреслив він.

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році планують почати будувати дорогу зі Львова до Краковця (Польща), проїзд якою буде платним. Це буде перший концесійний проект в Україні, загальна протяжність автобану становитиме більше 84 км. Спорудження такої дороги у чотири смуги триватиме упродовж чотирьох-п’яти років, 100% фінансування залучатиме приватний інвестор. Термін концесії – до 49 років. Термін експлуатації – 45 років.

«Укравтодор» оголошував концесійний конкурс на будівництво дороги Львів – Краковець ще у 2015 році, проте заявки обох компаній-інвесторів відхилили через те, що вони нібито не були спроможні забезпечити необхідне фінансування. На той момент вартість будівництва траси оцінювали у 360 мільйонів євро.