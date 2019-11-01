33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польотів зі Львова буде розширена до 33 міст, передає кореспондент Львівського порталу.

Попри сезонне скорочення напрямків до курортних міст, їхня кількість у порівнянні із зимовим сезоном 2018 року зросла до 33-х.

Як стало відомо, польська авіакомпанія LOT закрила відразу три напрямки, до Ольштину, Бидгоща та Познані, а компанія МАУ припинила польоти до італійської Болонії.

Водночас збільшення географії польотів відбулося завдяки розширенню мережі авіаперевізника Wizz Air та прихід на львівський ринок нового бюджетного перевізника – авіакомпанії SkyUp, яка зробила аеропорт «Львів» своєю базою.

Розпочнемо із нових авіанапрямків для Львова, а їх аж п’ять:

Прага – столиця та найбільше місто Чеської Республіки, розташована в західній частині Чехії, в історичній області Богемія.

Сучасна Прага манить туристів зі всього світу, адже гармонійно поєднала у себе красу середньовіччя і оригінальну сучасність в архітектурі. Будучи в Празі неодмінно відвідайте фортецю Празький град, Карлів міст, Порохову вежу, Староміську площу, Празьку Лоретту, Вишеград, танцюючий будинок та це далеко не весь список візитівок Праги.

Сполучення Львова із Прагою розпочав базовий перевізник аеропорту «Львів» авіакомпанія SkyUp.

Париж – столиця Франції, адміністративний центр регіону Іль-де-Франс. Розташований на річці Сена. Центр світової моди, торгівлі і фінансів. Одне із найгарніших міст світу. Приїхавши до Парижа неодмінно варто побачити Лувр, тріумфальну арку над Єлисейськими полями, базиліку Сакре-Кер, Собор Паризької Богоматері, міст Олександра III, площу Згоди та безумовно головну візитку міста – Ейфелеву вежу.

Сполучення Львова із Парижем двічі на тиждень започатковує авіакомпанія SkyUp, від 9-го листопада за ціною 1457 грн в один бік.

Шарджа – третє за величиною місто в ОАЕ, адміністративний центр емірату Шарджа, відомий морський порт.

Курортне місто розташоване на березі Перської затоки на північний схід від столиці – Абу-Дабі по сусідству з Дубаєм та Аджманом. Головними визначними пам’ятками міста є мечеть короля Фейсала, сторожові вежі уздовж узбережжя затоки Аль-Хан, монумент Священному Корану, а також Парк розваг Аль-Джазіра. Варто також згадати, що у Шарджі знаходиться третій за висотою в світі фонтан, що б’є прямо із затоки.

Польоти до Шарджі започаткувала авіакомпанія SkyUp. Рейси здійснюються двічі на тиждень за ціною 3273 грн в один бік.

Ларнака – портове місто на південно-східному узбережжі Кіпру. Візитівкою Ларнаки, поза сумнівом є набережна Фіникудес, проте також не слід забувати, що тут знаходиться церква святого Лазаря, першого єпископа цього міста, того самого якого Ісус Христос воскресив з мертвих. Святиня була побудована на тому місці, де Лазар був похоронений удруге.

Запрошує до Ларнаки Wizz Air, що планує виконувати по два авіарейси на тиждень за ціною від 709 грн.

Харків – своєрідне місто-форпост на північному сході нашої країни. Друге за кількістю мешканців місто України. Цікаво, що Харківський Майдан Свободи є найбільшим майданом України і п’ятнадцятим за величиною у світі.

Рейси Львова із Харковом започаткувала авіакомпанія SkyUp. Польоти виконуватимуть двічі на тиждень, за ціною від 870 грн в один бік.

Окрім того, продовжуються польоти до вже відомих львів’янам напрямків:

Відень – столиця Австрії. Австрійська перлина розташована в підніжжі Альп. Старе місто внесене до переліку Культурної спадщини ЮНЕСКО. Гордістю можна вважати Віденську оперу – одну із найвідоміших у світі.

Цікаво, що український шляхтич Юрій Франц Кульчицький був власник однієї з перших віденських кав’ярень і започаткував традицію славетної «віденської кави». На честь українця у місті є пам’ятник та вулиця Kolschitzkygasse.

Польоти до Відня виконуються авіакомпанією Austrian Airlines. На зиму кількість рейсів скоротили до чотирьох в тиждень. Вартість прямих рейсів становить близько 5 тисяч гривень. Але дістатися пункту призначення зі Львова можна також із пересадкою десь за 2.5 тисяч гривень.

Стамбул – найбільше місто не лише Туреччини, а й Європи. У ньому проживає близько 25 мільйонів людей.

Справжніми символами Стамбула можна вважати Софіївський собор – один з найвеличніших пам’яток візантійської архітектури та Блакитну мечеть, яку вважають найгарнішою мечеттю Стамбула.

До міста на березі протоки Босфор зі Львова літають відразу дві турецькі авіакомпанії – Turkish Airlines та Pegasus Airlines. Польоти до аеропортів Стамбула виконуються по два три рази на день. Вартість квитка стартує від 1753 грн.

Мюнхен – місто на річці Ізар на півдні Німеччини, що розташоване у федеральній землі Баварія. У міста багато візитівок, проте не можна не згадати про найбільший в Європі парк «Англійський сад».

Сполучає Львів із Мюнхеном авіакомпанія Lufthansa, яка виконує щоденні польоти. Вартість квитків стартує від 6144 грн, але бюджетному туристу із пересадками можна долетіти до Мюнхена за 2500 грн в один бік

Варшава – столиця Польщі, яку більшість львів’ян розглядає, як транзитний аеропорт. Однак повірте, у місті є на що подивитися – на відроджене Старе Місто Варшави, королівський замок та безліч різних музеїв.

Здійснює щоденне сполучення Львова із Варшавою LOT Polish Airlines, яка виконуватиме фактично по два-три рейси щоденно за ціною від 1005 грн в один бік.

Окрім того, чотири рази на тиждень до Варшавського аеропорта «Модлін» виконує рейси авіакомпанія Ryanair. Квитки у грудні можна придбати від 425 грн в один бік.

Мінськ – столиця Білорусі. Розташована на річці Свіслоч і належить до числа найстарших міст Європи. Мінськ має багато історико-культурної, духовної та інтелектуальної спадщини.

У Львова налагоджено щоденне сполучення із Мінськом. Польоти виконує компанія Belavia за ціною від 2135 грн.

Лондон – столиця Англії і Великої Британії, розташована на річці Темза. Перелічувати визначні місця Лондона можна довго, але неодмінно варто побачити: Тауер, історичне поселення в Гринвічі, Королівський ботанічний сад й район Вестмінстера, який включає в себе Вестмінстерський палац, Вестмінстерське абатство й церкву св. Маргарити. Сучасною туристичною Меккою є Лондонське око (London Eye), колесо огляду, що стало новим символом міста.

Польоти до Лондона здійснюються щонайменше 5-6 раз на тиждень завдяки рейсам авіакомпаній Wizz Air та Ryanair. Дістатися Лондона у грудні львів’яни можуть за ціною від 483 грн.

Меммінген – невеличке містечко в окрузі Швабія, що знаходиться в федеральній землі Баварія (Німеччина).

Мемінген – побратим українського Чернігова і попри добре збережену стару частину міста – нічим особливим не вирізняється. Щоправда, звідси «рукою подати» до Ліхтенштейну та Швейцарії. Окрім того, місцевий аеропорт може бути хорошим трансфером для подорожуючих до екзотичного Марокко та міст південної Європи. Польоти зі Львова до Меммінгена здійснює авіакомпанія Ryanair. У грудні вартість квитків стартує від 425 грн.

Дюссельдорф – місто на заході Німеччини, у Рейнсько-Рурському регіоні. Це одне із найсучасніших і економічно розвинених міст Німеччини.

Цікаво, що старе місто було майже повністю знищене у часи ІІ світової війни та бережно відновлене за старими документами. Однією із головних окрас міста є набережна на березі ріки Рейн.

Польоти до дюссельдорфського аеропорту «Веце» тричі на тиждень здійснює авіакомпанія Ryanair за ціною від 390 грн. Варто все ж зауважити, що цей аеропорт знаходиться за 90 км від самого Дюссельдорфа і до нього можна дістатися автобусом. Водночас, від аеропорту рукою подати до королівства Нідерландів, до міст якого курсують шатл-баси.

Краків – мальовниче місто в Польщі на березі Вісли. Це одне з найстаріших міст Польщі, з багатою культурною і архітектурною спадщиною. Старе Місто – скарбниця шедеврів мистецтва та цінних пам’яток архітектури. Тут розташовано понад 1200 пам’яток, які представляють усі стилі архітектури, від середньовіччя до новітніх часів.

Краківська площа Ринок належить до найбільших у Європі, залишається незмінною з 1257-го року. Історичний центр Кракова з 1978 року належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Польоти зі Львова до Кракова доступні тричі на тиждень, за ціною від 476 грн від авіакомпанії Ryanair.

Катовіце. Багато хто вважає це суто трансферним містом, але це не так. Одне з найдивовижніших місць – велетенський парк площею 72 га, що розташований за 10-15 хвилин їзди від центру міста.

Із Катовіце туристам рукою подати до сумнозвісного концтабору Аушвіц-Біркенау. Польоти до Катовіце здійснюються тричі на тиждень авіакомпанією Wizz Air, за ціною від 429 грн.

Братислава – столиця Словацької республіки. Мальовниче місто в центральній Європі примітне також тим, що є єдиною столицею світу, яка безпосередньо має кордони з двома іншими державами – Австрією й Угорщиною. У самій Братиславі багато палаців, церков, музеїв та пам’ятних місць, тож туристам є на що подивитися.

Зимові польоти зі Львова до Братислави відбуваються двічі на тиждень авіакомпанією Wizz Air. Квитки стартують від 418 грн.

Гданськ – місто на півночі Польщі, лежить на березі Гданської затоки Балтійського моря, у гирлі річки Вісла, столиця Поморського воєводства. Місто є великим портом із низкою музеїв.

Польоти до Гданська виконуються тричі на тиждень авіакомпанією Wizz Air. Вартість квитків на сьогодні стартує від 429 грн в один бік.

Берлін – столиця Німеччини. Найбільше місто країни, друге за населенням місто ЄС після Лондона. Важливий політичний, інформаційний, культурний та науковий центр Європи. Одне з найвідвідуваніших міст континенту. Численні університети, дослідницькі лабораторії, театри й музеї заслужили міжнародне визнання. Взимку дістатися Берліну з львівського аеропорту можна двічі на тиждень.

Польоти виконуються авіакомпанією Wizz Air за ціною від 709 грн.

Вроцлав – побратим Львова, одне із найстаріших міст Польщі. Вроцлав розташований у Центральній Європі, в Нижній Сілезії, на північ від Судетів. Тут протікають п’ять річок – Одра та 4 її притоки. У місті налічується 117 мостів і 12 островів.

Польоти до мальовничого Вроцлаву здійснюються три рази на тиждень компанією Wizz Air, за ціною від 639 грн.

Дортмунд – місто на заході Німеччини. Будучи в цьому місті, неодмінно відвідайте Westfalenpark, Стару ратушу, промисловий музей Zollern, головну туристичну артерію Westenhellweg та гордість міста – Музей пивоваріння.

Польоти до Дортмунда здійснюються щонайменше два рази на тиждень авіакомпанією Wizz Air, за ціною від 709 грн в один бік.

Копенгаген – столиця та найбільше місто Данії, розташоване на острові Зеландія і острові Амагер. Місто розкинулося на берегах протоки Ересунн, яка розділяє Данію і Швецію. У західному районі Копенгагена Вестербро знаходиться одна з найдовших торгових вулиць у світі – 1852,3м. У місті багато палаців, а любителям гострих відчуттів варто навідатися у парк розваг «Тіволі». Цікаво, що потягом від аеропорту можна дістатися шведського міста Мальме, куди веде найдовший у Європі Ересуннський міст.

Прямі рейси зі Львова здійснюватимуться двічі на тиждень авіакомпанією Wizz Air за ціною від 569 грн.

Франкфурт – фінансове серце Німеччини із найбільшими хмарочосами у Європі.

Попри сучасну інфраструктуру і забудову, франкфуртці ідеально відновили свої найбільші історичні пам’ятки, яких після ІІ світової війни вбереглося дуже мало. У туристичний маршрут радять включити: Ремерберг – центр старого міста, Собор святого Варфоломія, відбудовану церкву Паульскірхе та Стару оперу, музей Штедель. Побачити усю велич міста можна під час екскурсії по ріці Майн, а любителям прикупитися не можна оминути Цайль – центральну пішохідну вулицю із масою торгових центрів і брендових магазинів.

Польоти до Франкфурта зі Львова здійснюються двічі на тиждень авіакомпанією Wizz Air за ціною від 418 грн.

Вільнюс – столиця Литви і найбільше місто країни, розташоване на річці Няріс. Найдавнішаї частина литовської столиці – Старе місто. Його вигляд захоплює різноманітністю архітектурних стилів і епох. Туристам радять обов’язково відвідати Замкову гору, Ратушну і Кафедральну площі та Ворота Світанку – єдині з дев’яти оборонних воріт Вільнюса, що збереглися донині. Творчим людям і любителям альтернативного мистецтва варто навідатися до Заріччя – району, із трьох боків оточеного річкою Вільняле.

Міста-побратими Львів та Вільнюс поєднані прямими авірейсами авіакомпанією Wizz Air. Польоти здійснюються двічі на тиждень за ціною від 429 грн.

Київ – столиця України. Одне з найбільших і найстаріших міст Європи. У серці України є чимало визначних місць, які можна довго перелічувати. Проте побувати в Києві варто хоча б через легендарну центральну площу міста – Майдан Незалежності.

Дістатися Києва зі Львова можна 3-4 рази на день. Рейси здійснюють «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), «Мотор січ», а також молодий український лоукост перевізник SkyUp. Аби дістатися столиці з аеропорту «Львів» доведеться викласти щонайменше 512 грн.

Тель-Авів – друге за розміром і значенням місто Ізраїлю, після Єрусалима. «Місто, що ніколи не спить» є справжньою Меккою туризму на Середземному морі. Тель-Авів міжнародний центр туризму на Середземному морі. Місто є батьківщиною сучасного івриту та головним центром сучасної івритської культури.

Польоти до Тель-Авіва виконує МАУ та SkyUp. Львів’янам доступні 4 прямі рейси щотижня за ціною від 2437 грн.

Мадрид – столиця Іспанії. Неймовірну красу Мадриду важко описати словами, адже її треба побачити на власні очі. Економічне та культурне життя міста зосереджені на Пасео-де-ла-Кастел’яна та на вулиці Алькала. Саме тут знаходяться найдорожчі магазини та найрозкішніші ресторани.

Іспанська перлина доступна львів’янам двічі на тиждень завдяки авіалініям МАУ. Квитки стартують від 2412 грн.

Анталія – портове місто-курорт на Середземному морі на південному узбережжі Туреччини. Регулярне сполучення Львова та Анталії призупиняють на зимовий період, за винятком єдиного рейсу від авіакомпанії МАУ.

Утім дістатися Анталії взимку можна із пересадкою. Вартість квитків стартує від 2533 грн в один бік.

Шарм-еш-Шейх – туристичний центр Єгипту, що розташований на півдні Синайського півострова, на північному узбережжі Червоного моря.

Сполучення виконуватимуть одразу чотири авіаперевізника «Азур Ейр Україна», МАУ, Bukovyna Airways та SkyUp. Більшість місць у літаку на теплий морський курорт заброньовано під тури, але у вільному доступі квитки реалізовують від 3486 грн.

Рим – столиця Італії, одне з найстаріших міст світу. «Вічне місто» багате на древні архітектурні пам’ятки та неймовірні палаци та фонтани. Водночас Рим є містом паломників, адже посеред Риму є найменша у світі незалежна держава – Ватикан, що є резиденцією Понтифіка Папи Римського.

Сполучення Львова з Римом здійснюватиметься два рази на тиждень авіалініями Ernest Airlines за ціною від 1390 грн в один бік.

Мілан – місто в північній Італії – головний центр міжнародного туризму. Як відомо, Мілан є однією зі столиць моди. У місті діють світові центри моди Джорджо Армані, Роберто Каваллі, Versace та інші.

Вартість квитків до Мілану від 1643 грн. Польоти здійснюватимуться два рази на тиждень авіакомпанією Ernest Airlines. Окрім того у період зимових свят передбачено низку додаткових рейсів до Мілану.

Неаполь – це найбільше місто південної Італії, розташоване у підніжжі вулкану Везувій на північному узбережжі Неаполітанської затоки Тірренського моря. Неаполь був заснований греками і вважається справжньою перлиною півдня країни. Варто також згадати, що тут знаходиться найбільший археологічний музей Європи – Національний Археологічний музей.

Польоти до Неаполя виконуються авіакомпанією Ernest Airlines двічі на тиждень за ціною від 1390 грн в одну сторону.

Венеція – місто та муніципалітет на північному сході Італії. Значний туристичний центр розміщений на 117 невеликих островах у Венеціанській лагуні Адріатичного моря. Це одне із найкрасивіших і найромантичніших міст світу. Будучи тут неодмінно відвідайте центральну площу міста – Площу святого Марка та Великий канал.

Сполучення із Венецією здійснюється двічі на тиждень авіакомпанією Ernest Airlines. На сьогодні вартість квитка зі Львова до Венеції стартує від 1643 грн.

Хургада – єгипетське туристичне місто розташоване на західному узбережжі Червоного моря.

У зимовій навігації сполучення виконуватимуться чотирьма авіакомпаніями – «Роза Вітрів», «Азур Ейр Україна», Bukovyna Airlines та SkyUp. Вартість квитків починається від 3001 грн.

P.S.

Львів – мальовниче місто на Західній Україні. Час від часу його називають «місто кави», «місто левів», «Місто-музей», «столиця Галичини», «культурна столиця України»… Щороку Львів вабить все більше й більше туристів, і це не дивно, адже місто увібрало в собі найбільшу кількість пам’яток архітектури в Україні, а стара частина міста внесена до світової спадщини ЮНЕСКО.

Аби побачити красу Львова львів’янам нікуди не потрібно леліти, а лише озирнутися навколо.

Варто додати, що розклад польотів є попереднім, тож можливі зміни по ходу сезону. Окрім того можна сподіватися на запровадження знижок від авіакомпаній та навіть відкриття нових напрямків на чартерній основі ще цього сезону.