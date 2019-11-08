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Водіїв просять бути уважними: до кінця дня на Львівщині прогнозують сильний туман

Вероніка Рой

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На території області до кінця доби 8 листопада та вночі і вранці 9 листопада збережеться місцями туман видимістю 200 – 500 м. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області з посиланням на повідомлення Львівського обласного центру з гідрометеорології.

 

Мешканців закликають дотримуватися елементарних правил безпеки. Під час керування автомобілем в тумані:

  • вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;
  • користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;
  • уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;
  • не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
  • при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.

В разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».

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