Водіїв просять бути уважними: до кінця дня на Львівщині прогнозують сильний туман

На території області до кінця доби 8 листопада та вночі і вранці 9 листопада збережеться місцями туман видимістю 200 – 500 м. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області з посиланням на повідомлення Львівського обласного центру з гідрометеорології.

Мешканців закликають дотримуватися елементарних правил безпеки. Під час керування автомобілем в тумані:

вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;

користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;

уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;

не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;

при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.

В разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».