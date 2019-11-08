Україна підписала угоду про безвіз з Монголією

Сьогодні у посольстві України у Варшаві підписали угоду між урядами України та Монголії про взаємне скасування віз. Угоду від уряду України підписав посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Монголії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа, повідомляє Укрінформ.

«Ми підписали угоду, яка дозволяє громадянам України подорожувати без віз до Монголії. Ця угода передбачає, що громадяни України можуть в’їжджати до Монголії без віз на 90 днів упродовж 180 днів», – повідомив агентству Дещиця.

За його словами, Монголія є черговою країною, яка відкрита для українських громадян для безвізових поїздок.

«Ми вже маємо 88 таких країн, а зі спрощеним в’їздом в інші країни – це вже понад 140 країн», –уточнив дипломат.

Дещиця також підкреслив, що підписана угода важлива ще й тому, що до сьогоднішнього дня між Україною і Монголією діяла угода 1979 року, яка буда підписана свого часу між СРСР і Монгольською Народною Республікою, а потім була підтверджена українським урядом.

«Але з того часу ситуація абсолютно змінилася, змінилися також документи, тобто вона фактично застаріла. Тому ми привели у відповідність до цієї угоди перелік документів, які потрібні для подорожей громадян України і Монголії», – констатував Дещиця.

Фото: МЗС