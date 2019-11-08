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Прокуратура подає в суд щодо законності будівництва «Авалону» на Липинського

Андрій Котенський

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Прокуратура ініціює перед судом питання законності забудови компанії AVALON на вулиці Липинського у Львові. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила новопризначена прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

 

За словами Ірини Діденко, люди, які інвестують у будівництво квартир AVALONу на Липинського, можуть залишитись ошуканими, бо ця земля не належить громаді Львова.

«Попередньо з’ясували, що земельна ділянка, яка забудовується, в жовтні 2014 року, без достатніх підстав, перейшла з власності львів’ян у приватну.

Як наслідок, люди, які інвестують у будівництво квартир, можуть залишитись ошуканими, а міський бюджет вже 5 років недоотримує кошти», – повідомила прокурорка.

Суд наклав арешт та заборонив відчуження та розпорядження цією землею.

«Щоб запобігти незаконному відчуженню землі міста в інтересах міськради прокуратурою скеровано до суду позов щодо витребування з незаконного володіння вказаної земельної ділянки.

Учора, за клопотанням прокуратури, суд наклав арешт та заборонив відчуження та розпорядження цією землею.

Забудови повинні бути лише ЗАКОННИМИ!

ЦЕ: а) гарантії майбутнім власникам житла у непорушності їх прав на майно та вкладені кошти;

б) надходження грошей в бюджет;

в) запорука збереження архітектури міста і його безпечності», – наголосила Ірина Діденко.

Як раніше повідомляв Львівський портал, на початку травня 2018 року львів’яни створили петицію до міської ради з вимогою не допустити забудови земельної ділянки на Липинського. Попри те, 8 червня 2018 року, Міськрада Львова погодила «Авалону» будівництво житлового комплексу на Липинського. Як йшлося у проекті рішення, на земельній ділянці площею 1,2922 га ТзОВ «Авалон» будуватиме чотири багатоквартирні житлові будинки.

Водночас влітку 2019 року у ЗМІ оприлюднили інформацію, що «Авалон» будує новий житловий квартал на ділянці, яка в дивний спосіб вибула з власності громади міста.

Скріни: Ірина Діденко

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