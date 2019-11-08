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Львів’янину «світить» до 5 років тюрми за крадіжки велосипедів

Вероніка Рой

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У Львові поліцейські взяли під варту 36-річного зловмисника, причетного до крадіжок п’яти велосипедів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зловмисника 6 листопада викрили працівники сектору кримінальної поліції Сихівського відділу поліції. Встановлено, що 36-річний львів’янин, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності,  причетний до щонайменше п’яти крадіжок двоколісних транспортних засобів у Львові.

В одному випадку правоохоронці встановлювали також особу власника викраденого велосипеда—29-річного жителя Львова, котрий залишив свій ровер у під’їзді будинку.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання — позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

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