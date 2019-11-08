Ірина Діденко: «Суд наклав арешт та заборонив відчуження землі на Липинського»

Прокурор Львівської області Ірина Діденко про незаконне відчуження землі під будівництво «Авалону» на вулиці Липинського у Львові:

«Прокуратура ініціює перед судом питання законності забудови AVALON на вулиці Липинського у Львові. Попередньо з’ясували, що земельна ділянка, яка забудовується, в жовтні 2014 року, без достатніх підстав, перейшла з власності львів’ян у приватну.

Як наслідок, люди, які інвестують у будівництво квартир, можуть залишитись ошуканими, а міський бюджет вже 5 років недоотримує кошти.

Щоб запобігти незаконному відчуженню землі міста в інтересах міськради прокуратурою скеровано до суду позов щодо витребування з незаконного володіння вказаної земельної ділянки.

Учора, за клопотанням прокуратури, суд наклав арешт та заборонив відчуження та розпорядження цією землею.

Забудови повинні бути лише ЗАКОННИМИ!

ЦЕ: а) гарантії майбутнім власникам житла у непорушності їх прав на майно та вкладені кошти;

б) надходження грошей в бюджет;

в) запорука збереження архітектури міста і його безпечності».

Як раніше повідомляв Львівський портал, на початку травня 2018 року львів’яни створили петицію до міської ради з вимогою не допустити забудови земельної ділянки на Липинського. Попри те, 8 червня 2018 року, Міськрада Львова погодила «Авалону» будівництво житлового комплексу на Липинського. Як йшлося у проекті рішення, на земельній ділянці площею 1,2922 га ТзОВ «Авалон» будуватиме чотири багатоквартирні житлові будинки.

Водночас влітку 2019 року у ЗМІ оприлюднили інформацію, що «Авалон» будує новий житловий квартал на ділянці, яка в дивний спосіб вибула з власності громади міста.