До трьох років тюрми засудили експоліцейського, який насмерть збив дівчину на трамвайній зупинці у Львові

Галицький районний суд відправив за ґрати на три роки 26-річного колишнього працівника поліції, котрий 30 грудня 2018 року на автомобілі BMW порушив Правила дорожнього руху, здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту на вул. Івана Франка та насмерть збив 25-річну дівчину.

Як повідомляє пресслужба Галицького районного суду, вирок щодо 26-річного працівника поліції ухвалено 29 жовтня 2019 року.

Дії громадянина кваліфіковані за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, як порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

В суді обвинувачений визнав себе винним у повному обсязі, розкаявся, поросив пробачення у потерпілого – чоловіка загиблої дівчини, сторони повідомили про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Чоловік був визнаний судом винним та його з урахуванням позиції потерпілої сторони засуджено до трьох років позбавлення волі, які буде відбувати в установі виконання покарання закритого типу.

На даний час учасниками не було подано апеляційних скарг на вирок суду, проте у прокурора та сторони захисту є час для оскарження судового рішення до 29 листопада цього року.

Нагадаємо, 30 грудня 2018 року року у м. Львові зазначений працівник поліції, керуючи автомобілем «БМВ» на литовській реєстрації, грубо порушив вимоги ПДР, здійснив наїзд на зупинку громадського транспорту, де перебувала молода дівчина. Внаслідок ДТП дівчина померла на місці. Після вчинення ДТП працівник поліції залишив місце події і був затриманий лише за результатами проведених розшукових заходів.