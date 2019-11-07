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В уряді хочуть передати тварин з цирків до заповідників

Вероніка Рой

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Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища планує передати тварин, які сьогодні перебувають на балансі державних цирків, у заповідники, зоопарки та реабілітаційні центри. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

 

«Мінекоенерго долучається до робочої групи щодо вирішення  проблемних питань пов’язаних з передачею тварин, які перебувають на балансі державних циркових підприємств,  до установ природно-заповідного фонду,  зоопарків, реабілітаційних центрів, притулків тощо. До складу робочої групи ввійде заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Ірина Ставчук», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що законопроєкт №9453 щодо заборони використання тварин у цирках відкликаний через припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання. У зв’язку із зміною складу уряду проєкт Закону готується на погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Зазначимо, 9 жовтня під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради  вирішили створити на території парку «Знесіння» Центр для реабілітації тварин.

Крім цього, нагадаємо раніше Львівський портал повідомляв, що Міністерство культури України припиняє закупівлю для державних цирків нових тварин.

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