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На площі Ринок знову сталася сутичка між футбольними вболівальниками

Вероніка Рой

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Сьогодні ввечері у Львові на площі Ринок виникла сутичка між футбольними вболівниками. Відео на бійки оприлюднила керівниця пресслужби міської ради Львова Христина Процак на своїй сторінці у Facebook.

 

Як повідомив координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич у Facebook, сутичка виникла близько 18 год. біля Театру пива «Правда». На місце події прибула поліція.

За інформацією львівських ЗМІ, на площу Ринок приїхали автобуси, котрі відвезуть футбольних фанів на стадіон «Арена Львів», де відбудеться сьогодні відбудеться матч.

Зазначимо, що матч між клубами «Олександрія» (Україна) – «Сент-Етьєн» (Франція) пройде сьогодні о 22:00 год.

Нагадаємо, що 6 листопада близько 23:15 год. у центрі Львова відбулася бійка, в якій взяли участь близько сотні українських та іноземних вболівальників. Для встановлення обставин  події до Галицького відділу поліції було доставлено дванадцятьох учасників сутички, з яких  четверо львів’яни,  інші – іноземці. Під час виконання своїх службових обов’язків було травмовано двоє поліцейських та пошкоджено два службових автомобілі. Сьогодні через цей інцидент поліцейські відкрили два кримінальних провадження.

Відео: Христина Процак

Фото: Ігор Зінкевич

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