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Масштабна сутичка вболівальників у Львові: поліція відкрила дві справи

Соломія Головіна

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За фактом нічної сутички у центрі Львова за участі футбольних вболівальників поліцейські відкрили два кримінальних провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Наразі слідством відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.296 (Хуліганство) КК України та за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкції статей передбачають покарання – позбавлення волі до п’яти років.

Нагадаємо, що 6 листопада близько 23:15 год. у центрі Львова відбулася бійка, в якій взяли участь близько сотні українських та іноземних вболівальників. Для встановлення обставин  події до Галицького відділу поліції було доставлено дванадцятьох учасників сутички, з яких  четверо львів’яни,  інші – іноземці. Під час виконання своїх службових обов’язків було травмовано двоє поліцейських та пошкоджено два службових автомобілі.

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