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Масова бійка футбольних фанів у центрі Львова: травмовано двох поліцейських

Соломія Головіна

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У центрі Львова пізно ввечері 6 листопада сталася масова бійка футбольних фанатів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, 6 листопада близько 23:15 год. на оперативну лінію «102» до поліції надійшло повідомлення про масову бійку, що відбувається на площі Галицькій у Львові.

На місце події негайно були скеровані екіпажі Управління патрульної поліції, бійці спецпідрозділу ТОР, Управління поліції охорони, слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції Львівщини.

Поліцейські припинили бійку, участь в якій брали близько ста осіб: футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У відділ поліції доставлено дванадцятьох учасників бійки: з них четверо львів’ян віком 20-22 роки, інші – іноземці.

Під час припинення правопорушення травмовані двоє поліцейських, а також пошкоджено два службові автомобілі.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події та особи учасників бійки. Вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 листопада, на «Арені Львів» «Олександрія» зіграє проти французького «Сент-Етьєна» у четвертому турі групового етапу Ліги Європи.

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