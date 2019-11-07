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На будівництво нового корпусу у ліцеї «Провесінь» треба 40 мільйонів

Ольга Денисяка

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У ліцеї «Провесінь» на вул. Тракт Глинянський, 151-б добудовують шкільне приміщення. Вартість будівництва нового корпусу становить близько 40 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик розповіла, що ліцей «Провесінь» – це приміщення колишнього дитячого садочку, яке місто отримало від агрофірми «Провесінь». У зв’язку з тим, що мікрорайон розростається та, водночас, збільшується кількість дітей, які потребують як дошкільної, так і загальної середньої освіти, було прийнято рішення добудувати корпус для школи.

«Вартість будівництва нового корпусу становить близько 40 млн грн. Станом на зараз виконано робіт на 4,5 млн грн», – зазначила Зоряна Довганик.

Зараз у ліцеї «Провесінь» функціонує 16 класів, у яких навчається 319 учнів. У зв’язку з малим приміщенням навчального закладу, дітям доводиться навчатись у дві зміни.

На 2019 рік у міському бюджеті передбачено кошти на добудову – 6 млн 570 тис. грн, з яких на сьогодні повністю освоєно 4 млн 550 тис. грн.

Впродовж 2015 – 2019 років відремонтували санвузли за  477 тис. грн, за 1,4 млн грн відновили роботу басейну, який не функціонував більше 20 років, та придбали інвентарю і підручників на суму 438 тис. грн. У 2018 році на ремонт витратили  8,5 млн грн.

Загалом на галузь освіти у 2019 році у Львові по загальному фонду передбачено 2,3 млрд грн, що становить 35% загального фонду міського бюджету, по бюджету розвитку – 220 млн грн.

Фото: ЛМР

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