Львів’яни з інвалідністю по зору отримають 500 гривень допомоги

До Міжнародного дня незрячих, людям з інвалідністю по зору місто виплатить одноразову матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У Львові одноразову матеріальну виплату отримають 1088 осіб з інвалідністю по зору 1-ї та 2-ї .На ці потреби у міському бюджеті Львова передбачили 544 000 гривень.

«Попри матеріальну виплату, незрячі львів’яни отримують від міста й іншу допомогу. Зокрема, люди з інвалідністю по зору 1-ї та 2-ї груп користуються пільгами на оплату ЖКГ, отримують продуктові набори. Крім того, для громадських організацій, зокрема й ГО, які об’єднують осіб з інвалідністю першої та другої груп по зору, проводять конкурси, заходи та проекти, до співфінансування яких місто активно долучається», – додали в управлінні соціального захисту.

Довідково:

13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаюї – відомий педагог, який заснував у Парижі і Петербурзі декілька шкіл і підприємств для незрячих. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме ця подія лягла в основу вибору дати Міжнародного дня незрячих.