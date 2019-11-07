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Гранату в Стрию підірвав п’яний мешканець будинку

Ольга Денисяка

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Вчора, 6 листопада,  близько 23.35 год. у багатоповерхівці в Стрию вибухнула граната. Поліція встановила, що підривачем був 28-річний мешканець цього ж будинку, який перебував напідпитку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 28-річний мешканець цього ж будинку. Він взяв гранату РГД-5, вийняв кільце та кинув її на сходову клітину між другим та третім поверхами. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Також встановлено, що на час скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Окрім того, під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили у його помешканні речовину, схожу на марихуану.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – до семи років позбавлення волі.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, призначені експертизи.

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