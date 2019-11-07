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У житловому будинку в Стрию вибухнула граната

Соломія Головіна

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Пізно ввечері 6 листопада у багатоповерхівці в Стрию вибухнула граната. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, 6 листопада близько 23:35 год. у Стрийський відділ поліції надійшло повідомлення від мешканця однієї з багатоповерхівок, розташованої на вулиці Сковороди у райцентрі, про вибух у під’їзді будинку.

На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінолог та фахівці інших служб на чолі з керівництвом Стрийського відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, на сходовій клітці між другим та третім поверхами вибухнула граната, тип якої буде встановлено під час проведення експертизи. Потерпілих внаслідок вибуху немає.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події та особу  зловмисника (зловмисників), причетного до скоєння кримінального правопорушення. Вирішується питання правової кваліфікації.

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