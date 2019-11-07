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Дев'ятьох воїнів «королівської» бригади нагородили посмертно державними відзнаками

Соломія Головіна

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №804/2019 про відзначення державними нагородами України воїнів 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. Про це повідомляє пресслужба «королівської» бригади.

 

Так, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом «За мужність» III ступеня були нагороджені загиблі воїни 24 ОМБр імені короля Данила:

БАРДАЛИМ Олександр Володимирович (посмертно) –старшина

ГРИЦАЮК Олександр Володимирович (посмертно) – сержант

ДЖЕРЕЛЕЙКО Роман Васильович (посмертно) – солдат

КУЦИК Володимир Анатолійович (посмертно) – солдат

ЛОБОДА Едуард Віталійович (посмертно) – старший солдат

МАРКЕВИЧ Володимир Михайлович (посмертно) – старший сержант

САЛІТРА Володимир Богданович (посмертно) – старший солдат

СОРОЧИНСЬКИЙ Анатолій Ярославович (посмертно) – солдат.

«Ці військовослужбовці віддали своє життя, захищаючи нашу Батьківщину протягом останньої ротації, в районі операції Об’єднаних сил», – наголошують у пресслужбі 24-ої бригади.

Крім того, указом президент України постановив нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня БОНДАРЕНКА Валерія Миколайовича (посмертно) – майора. Валерій Миколайович загинув від рук ворога 14 серпня 2014 року під час артилерійського обстрілу в районі смт. Новосвітлівка Краснодонського району Луганської області.

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