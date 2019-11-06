У Львові попрощаються з Євгеном Устяничем

Відійшов у вічність львівський науковець Євген Устянич. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Сьогодні о 12.00 в каплиці на вул. Пекарській відбудеться чин прощання та похорону. Опісля домовину з тілом перевезуть на Брюховицьке кладовище. Поховають львівського науковця у родинному гробівці.

Довідка

Євген Устянич народився 6 січня 1938 року на Львівщині в селі Дубровиця. У трирічному віці пан Євген та родина дивом були врятовані від розстрілу під час Другої світової війни.

Після війни, закінчивши Дубровицьку школу, Львівську середню школу № 11 та курси водіїв автомобіля, пан Євген отримав першу посаду — різноробочий Львівської автобази «Укрголоввторсировина». Згодом став студентом Бродівського педагогічного коледжу і після закінчення з відзнакою став викладачем у цьому коледжі.

Працював на кафедрі загальнотехнічних дисциплін фізико-математичного факультету Дрогобицького педагогічного інституту, одночасно заочно навчався на фізико-математичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка та на вечірньому відділенні у Дрогобицькому філіалі Львівського політехнічного інституту.

З 1967 року працював у «Львівській Політехніці» на різних посадах. Також був членом чоловічого хору «Орфей» професорсько-викладацького складу «Львівської Політехніки». Проходив стажування у США, Колумбійський університет, Нью-Йорк.

Автор книг «Золота пектораль», «Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів», «Золотий логарифм і його застосування. Еліпс і рівняння його довжини», «Кібернетика у фармації» тощо. Активно працював над різними екологічними проблемами.

Євген Устянич — доктор технічних наук, автор 220 друкованих робіт, у тому числі 4-х наукових книг у галузях хімічної інженерії, фармації, класичних розділів математики, 40 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, засновник нового навчального курсу «Капсулювання дисперсних матеріалів» у хімічній інженерії”, Національний університет «Львівська Політехніка», 1993 р, розробник Загальної Програми для цього курсу і автор навчальних посібників, автор іменних формул: довжина периметра еліпса, золотий логарифм базовий і висотний. Учасник міжнародних науково-технічних конференцій, симпозіумів, з’їздів, виставок. Наукові розробки презентувалися у Нью-Йорку (США), Едмонтоні (Канада), Ванкувері (Канада) тощо.