ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові попрощаються з Євгеном Устяничем

Андрій Котенський

|

Відійшов у вічність львівський науковець Євген Устянич. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Сьогодні о 12.00 в каплиці на вул. Пекарській відбудеться чин прощання та похорону. Опісля домовину з тілом перевезуть на Брюховицьке кладовище. Поховають львівського науковця у родинному гробівці.

Довідка

Євген Устянич народився 6 січня 1938 року на Львівщині в селі Дубровиця. У трирічному віці пан Євген та родина дивом були врятовані від розстрілу під час Другої світової війни.

Після війни, закінчивши Дубровицьку школу, Львівську середню школу № 11 та курси водіїв автомобіля, пан Євген отримав першу посаду — різноробочий Львівської автобази «Укрголоввторсировина». Згодом став студентом Бродівського педагогічного коледжу і після закінчення з відзнакою став викладачем у цьому коледжі.

Працював на кафедрі загальнотехнічних дисциплін фізико-математичного факультету Дрогобицького педагогічного інституту, одночасно заочно навчався на фізико-математичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка та на вечірньому відділенні у Дрогобицькому філіалі Львівського політехнічного інституту.

З 1967 року працював у «Львівській Політехніці» на різних посадах. Також був членом чоловічого хору «Орфей» професорсько-викладацького складу «Львівської Політехніки». Проходив стажування у США, Колумбійський університет, Нью-Йорк.

Автор книг «Золота пектораль», «Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів», «Золотий логарифм і його застосування. Еліпс і рівняння його довжини», «Кібернетика у фармації» тощо. Активно працював над різними екологічними проблемами.

Євген Устянич — доктор технічних наук, автор 220 друкованих робіт, у тому числі 4-х наукових книг у галузях хімічної інженерії, фармації, класичних розділів математики, 40 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, засновник нового навчального курсу «Капсулювання дисперсних матеріалів» у хімічній інженерії”, Національний університет «Львівська Політехніка», 1993 р, розробник Загальної Програми для цього курсу і автор навчальних посібників, автор іменних формул: довжина периметра еліпса, золотий логарифм базовий і висотний. Учасник міжнародних науково-технічних конференцій, симпозіумів, з’їздів, виставок. Наукові розробки презентувалися у Нью-Йорку (США), Едмонтоні (Канада), Ванкувері (Канада) тощо.

 

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...