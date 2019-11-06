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«Львівелектротранс» заробляє 7-8 мільйонів у рік на рекламі в тролейбусах і трамваях

Ольга Денисяка

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Завдяки збільшенню вартості за рекламу, вдалося зменшити вдвічі її кількість та за рік отримувати дохід в розмірі 7−8 млн грн, про це розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

 

Андрій Білий розповів , що у 2017 році «Львівелектротранс» отримувало дохід від реклами на рівні 3 млн грн. Тоді вартість реклами на одному трамваї, коли було заклеєно все – вікна, передня, задня і бокові (борти) частини – становила 3,5 грн на місяць. Кошти від реклами спрямовують на ремонт рухомого складу. Тому, щоб отримати більше доходу, вирішили підняти її вартість.

«Перемовини з рекламодавцями не дали результату, був спротив, і це питання ми вирішили врегулювати через «ProZorro.Продажі». Цей ресурс тільки започаткували, і це був прецедент в Україні, коли такий об’єкт як реклама на транспорті був поданий на тендер. За результатами аукціону ціна за рекламу на електротранспорті зросла до 11 тис. 800 грн. Зараз вона становить 13 тис. грн. Є випадки з рекламою на вікнах у трамваях чи тролейбусах, але за таку площу рекламодавець платить великі кошти – 23 тис. грн» – зазначив Андрій Білий

Тож така реформа збільшила дохідність «Львівелектротрансу» у 2 рази, а кількість реклами зменшилася. Таким чином, реклама приносить 7−8 млн грн на рік.

Фото: ЛМР

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