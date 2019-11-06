Для вступників опублікували правила ЗНО-2020

У Центрі оцінювання якості освіти оприлюднили інформацію, яка допоможе майбутнім учасникам підготуватися до проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УЦОЯО.

У розділі «ЗНО-2020» можна ознайомитись з характеристиками сертифікаційних робіт, критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю та програмою зовнішнього незалежного оцінювання.

Зокрема у характеристиці сертифікаційної роботи з певного навчального предмета зазначено структуру тесту, кількість та типи завдань, наведено схему нарахування тестових балів і кількість балів, які можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту. Також вказано час, відведений на виконання тесту.

Наприклад тест з української мови та літератури налічує 58 завдань різних форм і складається з трьох частин: «Українська мова» (33 завдання), «Українська література» (24 завдання) і «Власне висловлення» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Сертифікаційна робота з історії України налічує 60 завдань різних форм і складається з двох частин: «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» (30 завдань) та «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.»(30 завдань).

Тест з математики складається з 35 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності (4 завдання), відкритої форми з короткою (8 завдань) та розгорнутою (3 завдання) відповіддю.

Випробування з іноземних мов міститиме 59 завдань різних форм та складатиметься з чотирьох частин: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Нагадаємо, що цього року реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 3 лютого та триватиме до 24 березня. Основна сесія триватиме з 21 травня до 16 червня 2020.Додаткова сесія – 25 червня до 17 липня 2020.

Загалом, у порівнянні з 2019 роком суттєвих змін у системі не відбувається. Кожен зареєстрований учасник ЗНО-2020 має право пройти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.