Як у Львові працює оновлене за понад 30 млн грн відділення невідкладної медичної допомоги

У КНП «8-а міська лікарня м. Львова» упродовж 10 місяців функціонує сучасне відділення невідкладної медичної допомоги. За цей час тут допомогу отримали майже 6,8 тисяч пацієнтів. Реконструкція приміщень під відділення тривала 2 роки і склала 6,6 млн грн, а загальна вартість надсучасного лікувально-діагностичного обладнання, яким оснастили відділення, – 25 млн. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Екстрену медичну допомогу тут надають в цілодобовому режимі. За 10 місяців цього року відділення прийняло 6789 стаціонарних пацієнтів, з яких 2846 були проліковані власне у палаті цього відділення, і після наданої допомоги виписані додому, або після встановлення діагнозу – переведені для подальшого лікування у інші профільні заклади охорони здоров’я міста. Ще 4520 пацієнт після первинного обстеження та стабілізації стану, продовжили лікування у стаціонарних відділеннях 8-ї лікарні. За цей час 248 пацієнтів невідкладно прооперовані в операційних відділення невідкладної допомоги», – розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Усе відділення невідкладної допомоги розмістили на 1 поверсі – для максимальної зручності. Раніше тут була адміністрація лікарні, тож її переселили. Адже метою відділення є забезпечити надання невідкладної якісної допомоги дуже швидко.

«Операційна – на відстані 15 кроків від входу ,завдання номер один — максимально використовувати час, максимально коротким має бути проміжок до місця надання допомоги, щоб врятувати життя», – пояснив Володимир Зуб.

Як пояснює заступник головного лікаря з хірургічної роботи КНП «8-а міська клінічна лікарня м. Львова» Ігор Стояновський, на відміну від типових приймальних відділень радянського зразка, де основна увага приділялася оформленню медичної документації та санітарній обробці пацієнтів, а діагностика і лікування починалося після поступлення пацієнта у стаціонарне відділення лікарні, й на ці формальні речі витрачалося достатньо багато часу, новостворене відділення невідкладної допомоги забезпечує невідкладне спеціалізоване лікування із перших секунд.

«Функція цього відділення – якнайшвидше встановити діагноз і якнайшвидше стабілізувати стан пацієнта і підготувати його до: або лікування у відділенні, або оперативного втручання, або, при потребі, – до скерування в інший профільний стаціонар. І це полегшує роботу профільних відділень, робота стала більш структурованою», – наголошує Ігор Стояновський.

Загалом для КНП «8-а міська клінічна лікарня м. Львова» за кошти міського бюджету закуплено сучасне лікувально-діагностичне обладнання на суму майже 25 млн. грн. А це: 2 апарати ультразвукової діагностики, відеоендоскопічна система з відеобронхоскопом, 5 апаратів для штучної вентиляції легень та проведення анестезії, мобільний цифровий рентгенапарат, ехоенцефалограф, 2 дефібрилятори, відсмоктувачі операційні та реанімаційно-операційні, шприцеві інфузійні насоси, стійка для лапароскопії та торокоскопії, операційні монітори та приліжкові монітори пацієнта, операційні столи та інше необхідне операційне обладнання (світильники операційні стаціонарні, світильники операційні пересувні з батареєю (на випадок відключення електропостачання в будівлі), каталки для перевезення хворих, оглядові кушетки тощо.

Додамо, що у відділенні невідкладної медичної допомоги КНП «8-а міська клінічна лікарня м. Львова» одночасно цілодобово працює 2 лікарі, 7 медичних сестер, 5 молодших медичних сестер та у разі необхідності до них долучаються всі чергові ургентні лікарі лікарні за спеціальністю: анестезіолог, кардіолог, невролог, хірург, комбустіолог, травматолог, нейрохірург, офтальмолог. Відділення працює без вихідних.