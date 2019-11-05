У Франківському районі облаштували громадський простір площею 1810 кв. м. на вул. Конотопська-Природна-Чупринки, вартістю 2,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми завершили облаштування громадського простору перед ЦНАПом і будівлею Франківської районної адміністрації. Проєкт простору виготовило ЛКП «Інститут просторового розвитку». Вартість проєктних робіт становить 291,6 тис. грн. Згідно з проєктом, було передбачено облаштування: 830 м доріжок, 60 кв. м мульчі, 700 кв. м газонів, а також 9 звичайних паркувальних місць і 2 — для осіб з інвалідністю. До того ж, ми облаштували новий пандус із поручнями від паркінгу», – розповіли у Франківській РА.

Також у Франківській РА зазначили, що було облаштовано систему поливу газону і крапельного поливу у місцях висадження лаванди. Також облаштовано питний фонтанчик та висаджено зелені насадження: 7 дерев і 45 кущів. До того ж, оновлено 10 дорожніх знаків, нанесено розмітку та влаштовановуличне освітлення.

Фото: ЛМР