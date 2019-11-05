У ДТП на Яворівщині постраждав 64-річний чоловік

В понеділок ввечері, 4 листопада, в одному зі сіл Яворівського району виникла аварія, у якій травмувався пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 31-річний мешканець Новояворівська, збив пішохода.

Внаслідок наїзду 64-річного місцевого жителя із переломом кісток тазу доправили в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини ДТП.