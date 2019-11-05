Наступного тижня стартує учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра»

Із 15 листопада стартує Всеукраїнський учнівський літературно-мистецький конкурс «Стежками Каменяра». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Переможців Конкурсу і дипломанти визначатимуть у чотирьох номінаціях: «Проза», «Поезія», «Драматургія» та «Краща ілюстрація до творів Івана Франка». Кожна номінація має дві вікові категорії: учні віком 6-11 років і 12-16 років відповідно.

Крім того, організатори конкурсу звертають увагу на вимоги до робіт у номінаціях «Проза», «Поезія», «Драматургія»: обсяг роботи має бути не більше 5 сторінок друкованого тексту на папері формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Конкурсна робота, яка подається на конкурс у номінацію «Краща ілюстрація до творів Івана Франка» виконується у вигляді зображення, яке супроводжує і доповнює тексти до творів Івана Франка (малюнки, гравюри, графіка), на 1 сторінці формату не більшого за «А2» і, крім заповненої електронної форми, оригінал малюнку надсилається на поштову адресу Міжнародного фонду Івана Франка (01030, м. Київ, вул. Володимирська, 48 а, оф.15), з позначкою «На конкурс «Стежками Каменяра».

Прийом конкурсних робіт розпочнеться з 15 листопада і триватиме до 15 грудня 2019 року.

Нагородження переможців відбудеться наприкінці травня 2020 року у м. Києві.

Нагадаємо, що у минулому році у конкурсі взяли участь 1756 учнів з усіх областей України. Конкурс має на меті посилити творчу мотивацію вивчення у закладах загальної середньої освіти творчості Івана Франка через створення літературно-мистецьких творів у різних жанрах, у яких працював Іван Франко, та дослідити його літературну спадщину, наукову, культурологічну та громадську діяльність.