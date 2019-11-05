На вулиці Саксаганського відреставрували пам'ятку архітектури з фігурами атлантів

У Львові завершено реставрацію даху і фасадів будинку-пам’ятки архітектури на вул. Саксаганського, 11. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Варто зауважити, що ремонтно-реставраційні роботи обійшлися у 5,5 млн грн.

«Маємо вже закінчену реставрацію будинку на вул. Саксаганського, 11. Це твір архітектора Владислава Підгородецького, котрий працював разом із скульптором Петром Війтовичем. Скульптор прикрасив цей будинок фігурами атлантів. Це один з кращих скульпторів Львова. Він був українцем за походженням і зробив багато скульптур, які прикрашають оперний театр. Будинок на вул. Саксаганського, 11 – це дуже гарний і знаковий будинок для Львова, зразок пізньої сецесії. Сьогодні це житловий будинок, на першому поверсі комерційні заклади. У цьому будинку була велика проблема з дахом. По проекту там було внутрішнє водовідведення, тобто на горищі були зроблені не ринви, а жолоби, по яких стікала вода. Ці жолоби колись протікали і їх невдало замінили – забрали і вивели ринвами. І дах почав протікати. Також весь фасад був потрісканий, скульптури загрожували обвалом, в поганому стані були балкони, вази на горі ледве трималися, і було прикро дивитися на таку архітектуру в занедбаному стані. Тому тут проведено комплексну реставрацію», – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

Роботи виконувались протягом 2017−2019 років. За цей час проведено реставрацію фасадів (реставрація тиньку, балконів, декоративних елементів – ваз, карнизів, гірлянд, скульптур), вхідної брами, відновлено покрівлю та конструктивні елементи даху. Виконавець робіт – ПП «Володар-Маркет».

«Зроблено водовідведення, зокрема всередині будинку. Наші фахівці зробили дах, фасади, реставрацію всіх декоративних елементів, а фахівці по металу відновили браму. В процесі робіт виникали додаткові роботи. Складність була в доставці матеріалів особливо на покрівлю. Гарантію на покрівлю даємо 50 років. Усі роботи виконані з якісних матеріалів», – повідомила керівник підрядної організації ПП «Володар-Маркет» Надія Мелета.

Кошторисна вартість робіт 5 млн 598 тис грн. Мешканці фінансово не долучалися. За словами Лілії Онищенко, будинок на вул. Саксаганського, 11 – це буде останній будинок, якій відреставрували без співфінансування мешканців.

Нагадаємо, прийом заявок на участь у Програмі співфінансування реставрації балконів у будинках – пам’ятках архітектури триває до 15 листопада.