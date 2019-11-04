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До середини листопада львів’яни можуть подавати заявки на реставрацію балконів у старовинних будинках

Ольга Денисяка

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До 15 листопада триває прийом заявок на участь у Програмі співфінансування реставрації балконів у будинках – пам’ятках архітектури. Фінансова частка мешканців становитиме 10 тисяч гривень за один балкон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Цю програму ми обговорювали з різними колами, з мешканцями, щоб зрозуміти, наскільки мешканці готові фінансово долучитися до реставрації балконів. Було визначено чітку фіксовану суму, яку власник балкона має заплатити безпосередньо виконавцю робіт як аванс – це 10 тис. грн. Решту суму вартості оплачує місто. Також місто бере на себе виготовлення проектно-кошторисної документації, експертизу цієї документації, проведення тендерної закупівлі, укладення договору з підрядником», – розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

Мешканець має звернутися в управління охорони історичного середовища і написати заяву відповідного зразка. Він має бути готовий до співфінансування, забезпечити виконавцю робіт доступ до електроенергії і має мати підписаний охоронний договір.

Також додала, що будуть брати лише ті балкони, які виходять на головний фасад у будинках-пам’ятках архітектури.

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