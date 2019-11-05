Гончарук очікує, що у 2021 році відбудеться економічний стрибок

Українська економіка стрімко зросте в 2021 році, тоді як 2020 рік стане роком підготовки до цього, вважає прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми очікуємо, що цей рік – рік інвентаризації та кадрового оновлення, а наступний – підготовка для економічного стрибка. У нас повинна запуститися економіка, повинні стрімко з’являтися нові робочі місця, виробництво», – сказав Гончарук в ефірі «Свободи слова» у понеділок ввечері.

За словами глави Кабміну, в 2020 році кількість держслужбовців буде скорочено як мінімум на 10%.

«Але головну економію ми передбачаємо за рахунок ІT-інструментів, сучасних баз даних… Ми зараз як держава оперуємо жахливо неточними даними… Ми іноді приймаємо рішення наосліп. Наступного року у нас повинна з’явитися база даних, яка покаже, наприклад, скільки у нас учнів, студентів», – зазначив він.

Він також додав, що запланований на 2020 рік перепис населення може також відбутися за допомогою онлайн-інструментів.

«Зараз шукаємо можливість провести перепис максимально з урахуванням онлайн-інструментів, тобто стимулювати людей заповнювати інформацію про себе онлайн», – сказав Гончарук.