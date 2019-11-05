ОСТАННІ НОВИНИ

Гончарук очікує, що у 2021 році відбудеться економічний стрибок

Соломія Головіна

|

Українська економіка стрімко зросте в 2021 році, тоді як 2020 рік стане роком підготовки до цього, вважає прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

«Ми очікуємо, що цей рік – рік інвентаризації та кадрового оновлення, а наступний – підготовка для економічного стрибка. У нас повинна запуститися економіка, повинні стрімко з’являтися нові робочі місця, виробництво», – сказав Гончарук в ефірі «Свободи слова» у понеділок ввечері.

За словами глави Кабміну, в 2020 році кількість держслужбовців буде скорочено як мінімум на 10%.

«Але головну економію ми передбачаємо за рахунок ІT-інструментів, сучасних баз даних… Ми зараз як держава оперуємо жахливо неточними даними… Ми іноді приймаємо рішення наосліп. Наступного року у нас повинна з’явитися база даних, яка покаже, наприклад, скільки у нас учнів, студентів», – зазначив він.

Він також додав, що запланований на 2020 рік перепис населення може також відбутися за допомогою онлайн-інструментів.

«Зараз шукаємо можливість провести перепис максимально з урахуванням онлайн-інструментів, тобто стимулювати людей заповнювати інформацію про себе онлайн», – сказав Гончарук.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?
Наталя ДУЛЯБА
(Не)безпечні новобуди Львова. Що ховається за огорожею будмайданчика?

Наприкінці вересня Львів сколихнула жахлива звістка: на Сихові на будівельному майданчику «Авалону» впав кран. Внаслідок...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...