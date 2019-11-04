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Сьогодні частина Львова, Винників та Брюхович залишиться без світла: адреси

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 4 листопада, через ремонт заплановані відключення електроенергії у Львові, Винниках та Брюховичах. Про це у Facebook інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

 

Так, З 9.00 год. до 17.00 год. без світла у місті Львові залишаться мешканці вулиць: Бойківська, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, Бойківська-Сахарова, Польова, Грядкова, Карельська, Кукурудзяна, Васильченка, Помірки, Гнатевича, Бодянського.

З 9.00 год. до 17.00 год. без світла у смт. Брюховичі будуть вулиці: Ряснянська, 1а, Івасюка,1, 1а, 2.

З 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у місті Винники залишаться вулиці: Івасюка,1-15, Замкова,Галицька,10-63, Піддубного, Франка, Шевченка, 1.

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