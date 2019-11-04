Митниця запустила онлайн-калькулятор, що вираховує вартість розмитнення «євроблях»

Державна митна служба у тестовому режимі запустила калькулятор, за допомогою якого можна вирахувати орієнтовну вартість платежів при оформленні автомобіля. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник митниці Максим Нефьодов, передає Львівський портал.

Розроблений онлайн-сервіс показує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей.

«Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес й зайняв на 1,5 місяця довше, ніж це було передбачено», – пояснив Максим Нефьодов.

Водночас він наголосив, що всі ціни на автівки вказані за 2018-2019 рік, і вони є актуальними.

«Що мається на увазі «за 2018-2019»? Скажімо, Форд Фокус 2.0 2012 року випуску в 2013 коштував одні гроші, а зараз – зовсім інші. Машина за параметрами не змінилась, але брати цифри за 2013-й і застосовувати їх станом на 4 листопада 2019 року не можна. Тому беремо оформлення за відносно недавній проміжок часу, за який знецінення не таке суттєве», – додав Нефьодов.

Протестувати онлайн-калькулятор можна за цим посиланням. Втім наразі сайт «ліг», ймовірно, через надмірну кількість відвідувачів.

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