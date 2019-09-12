Штрафи за нерозмитнені «євробляхи» відтермінували на три місяці

Верховна Рада відтермінувала на 90 днів введення штрафів за порушення правил ввезення авто за митну територію України. Про це повідомила ЕП.

За прийняття за основу та в цілому законопроекту №1030 з урахуванням пропозицій членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики проголосували 276 народних депутатів.

Проект закону у цілому з техніко-юридичними правками підтримали 284 нардепів.

Автори законопроекту підкреслюють, що це відтермінування буде останнім і більше депутати не будуть продовжувати терміни періоду звільнення власників “євроблях” від штрафів.

У законопроекті йдеться, що розмитнити свої автомобілі власники зможуть лише за 100% ставками акцизного збору.

Нагадаємо, 22 серпня завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.

За найскромнішими оцінками, в Україні залишається понад 300 тис. таких транспортних засобів.