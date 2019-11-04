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Мерія Львова грозиться розірвати договір із перевізником, який не виїхав на маршрут №36

Наталя Дуляба

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Миколаївське АТП, яке обслуговує маршрут №36, не випускає передбаченої кількості автобусів, тому міське управління транспорту може розірвати з ним договір. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

«Миколаївське АТП, яке виграло конкурс на обслуговування маршруту №36, має забезпечити на ньому 8 автобусів. Машини мали виїхати ще в п’ятницю, 1 листопада. Однак лише сьогодні на рейс вийшли автобуси, і то лише 2 одиниці», – розповів очільник міського управління транспорту Орест Олеськів.

За його словами, перевізнику вже скерували лист-попередження. Якщо він не почне виконувати умови договору, то міська рада розірве з компанією контракт.

Нагадаємо, маршрут №36 курсує з Винників до площі Кропивницького. Миколаївське АТП отримало його у підпорядкування на початку вересня, вигравши у конкурсі.

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