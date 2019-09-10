У Львові провели повторний конкурс перевізників: хто обслуговуватиме ще сім міських маршрутів?

Минулого тижня відбувся повторний конкурс на визначення перевізників, які обслуговуватимуть міські маршрути Львова. Його переможцями стали ЛК АТП № 1 (6 маршрутів) і Миколаївське АТП (1 маршрут). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За результатами повторного конкурсу Миколаївське АТП обслуговуватиме маршрут № 36, а ЛК «АТП-1» маршрути №18, №19, №40, №49, №37 та №8а.

«Зараз триває процедура підписання усіх документів за результатами конкурсу. Опісля з переможцями будемо укладати угоди на перевезення», — повідомив в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

За його словами, на маршрути № 48, №50, №30, №35, №12, №54 далі не подався жоден перевізник.

№Тому будемо оголошувати додатковий конкурс. До цього переліку маршрутів також додамо маршрут № 57», — додав Олег Партика.

Зазначимо, мерія Львова оголошувала конкурс перевізників на 14 автобусних маршрутів Львова ще на початку травня цього року. Він мав відбутися 20 червня. Однак 26 червня був оголошений додатковий конкурс.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року у Львівській міській раді відбувся конкурс на визначення перевізників, які обслуговуватимуть маршрути Львова. Переможцями цього конкурсу стали п’ять перевізників. З переможцями можна ознайомитися тут.

Додамо, раніше у мерії запевняли, що після конкурсу у Львові покращиться якість перевезення у громадському транспорті. Зокрема, нові договори, які підписуватимуть із перевізниками, передбачають штрафи за невиконання рейсів, за неприбраний і брудний автобус, за порушення правил дорожнього руху.

Раніше в. о. керівника управління транспорту ЛМР Олег Партика зазначив, що до кінця 2019 року перевізники мають оновити рухомий склад на 35%, а починаючи 2020 року – на 50%.

«Згідно з правилами договору перевізники повинні оновити рухомий склад, провести капітальний ремонт транспортних засобів. Також передбачені штрафні санкції у розмірі від 1700 до 3400 грн за не випуск автобусів на маршрути, нерегулярність тощо. Стежити за цим будемо за допомогою GPS-навігації», – повідомляв він.