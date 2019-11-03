У мерії кажуть, що шукатимуть того, хто вирвав стовпці на площі Франка

У середині жовтня на площі Франка встановили обмежувальні стовпці, аби автомобілі не заїжджали на трамвайну колію. Втім уже на початку листопада невідомі вирвали деякі з них. В мерії кажуть, що на місце обов’язково встановлять нові делініатори, а хуліганів шукатимуть. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Заступник директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий пояснив, чому у мерії раптом вирішили встановити такі стопці посеред проїжджої частини.

За його словами, площі Франка має складну транспортну розв’язку, а водії не дотримуються Правил дорожнього руху і виїжджають на трамвайні колії, таким чином блокуючи громадський транспорт.

«Потрібно вчитися коректно водити авто, не виїжджати на трамвайну смугу і не зупиняти трамвай, у якому їде до 100 людей. Тому для забезпечення дотримання Правил дорожнього руху водіями приватних авто 16 жовтня на площі Франка були встановлені обмежуючі стовпці. Адже всім відомо, що в пікові годи на перехресті дуже сповільнений рух через недотримання Правил дорожнього руху – автомобілі виїжджають на зустрічну смугу трамваїв і перехрестя блокується», – пояснив Андрій Білий.

Посадовець зазначив, що встановлені стовпці мають запобігти блокуванню руху на площі Франка та прискорити рух трамваїв і автобусів.

Тому на місці вирваних делініаторів Галицька райадміністрація встановить нові, а також звернеться у поліцію через такі дії хуліганів. Щоб віднайти винних, планують переглянути відео з камер спостереження.

«Ми й надалі будемо встановлювати делініатори, які не дозволяють порушувати Правила дорожнього руху. Щоб ми ставали цивілізованим суспільством, яке дотримується цих правил», – додав Білий.

Фото: ЛМР