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У Львові на площі Франка встановлюють обмежуючі стовпці

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 16 жовтня, у Львові на площі Франка, щоб автомобілі не могли блокували рух громадського транспорту на перехресті, почали встановлювати обмежуючі стовпці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«На пл. Івана Франка встановлено стовпців для організації руху приватного транспорту. Адже всім відомо, що в пікові годи на перехресті дуже сповільнений рух через недотримання правил дорожнього руху – автомобілі виїжджають на зустрічну смугу трамваїв і перехрестя блокується», – розповів начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Встановлені стовпці мають допомогти запобігти блокування руху на перехресті, та прискорити рух трамваїв і автобусів. Такі ж стовпці встановлять між зустрічними коліями на вул. Франка та на пл. Осмомисла.

Фото: ЛМР

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