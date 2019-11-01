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У Львові канадські пластичні хірурги безкоштовно прооперували українських військових

Ольга Денисяка

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Впродовж тижня у Львові працювала команда канадських лікарів, яка разом з українськими колегами виконала низку реконструктивних втручань пацієнтам з потребою виправлення естетики форм певних органів, а також тим, які нагально потребували відновлювальної пластичної хірургії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі регіонального медіа-центру Міністерства оборони України.

 

Як розповів під час брифінгу начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Іван Гайда, медичні спеціалісти з Торонто на чолі з головою Канадсько-Української фундації професором Олегом Антонишиним надавали допомогу, перш за все, військовослужбовцям – ветеранам Антитерористичної операції, а також іншим категоріям громадян України.

«Наша команда – це шість лікарів, які спеціалізуються в галузі, власне, пластичної та реконструктивної хірургії, також з нами прибули два анестезіолога і три операційні медичні сестри. Перед цією поїздкою ми попросили наших колег провести попередній відбір пацієнтів. Маю сказати, що цим львів’яни чудово впоралися: були проведені усі необхідні консультації з пацієнтами-кандидатами, передопераційні обстеження з усіма необхідними та додатковими етапами. Тож коли ми вже були готові виїхати, то мали повне розуміння того з якими патологіями матимемо справу і яке устаткування необхідно взяти з собою», – зазначив Олег Антонишин.

За діями команд мали можливість спостерігати інші медичні спеціалісти за межами операційних. Задля цього в медичних установах були обладнані мультимедійні стенди.

Також лікар розповів про те, з чим довелося працювати спільним командам. За його словами в одному з випадків необхідно було провести складну ринопластику 17- річному юнакові, який у дворічному віці отримав важкий опік обличчя, і до цього часу йому було вкрай складно дихати носом.

В іншому випадку провели косметичну операцію пацієнтові, який отримав важкі поранення під час оборони Луганського аеропорту. Військовослужбовець переніс чималу кількість оперативних втручань в Україні і Канаді, аби його обличчя залишилось без шрамів.

Довідково:

Канадсько-Українською Фундація – це неприбуткова місія, що складається з добровольців, метою якої є, зокрема, задоволення потреб у проведенні реконструктивних операцій громадянам з посттравматичними дефектами. Проведення хірургічних втручань для пацієнтів є безкоштовними, а допомога надається на рівні світових стандартів. Метою місії є об’єднання знань і ресурсів медичного персоналу з Канади та України, аби вилікувати якнайбільше пацієнтів.

Фото: Регіональний медіа-центр Міністерства оборони України

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