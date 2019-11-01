Міськрада збільшила висоту житлово-офісного центру, який на Зеленій будує соратниця Садового

Виконавчий комітет Львівської міської ради збільшив висоту житлово-офісного центру, який зводять на вул. Зеленій, 151. Відповідні зміни до містобудівних умов та обмежень видали сьогодні, 1 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Рік тому, у листопаді 2018-го, ТзОВ «Реновація» отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво житлово-офісного комплексу із вбудованими об’єктами обслуговування населення, підземною автостоянкою, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Зеленій, 151. При цьому мерія дозволила знести існуючі за вказаною адресою будівлі.

Втім тепер виконавчий комітет вніс зміни у видану містобудівну документацію, піднявши гранично допустиму висоту будівель із 42 м до 48 м.

Нагадаємо, будівництво відбувається на трьох земельних ділянках загальною площею 1,98 га. Донедавна на вул. Зеленій, 151 діяла «Механізована колона №34» – структурний підрозділ ПАТ «Південьзахіделектромережбуд», яке займається будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій.

Наприкінці 1990-х ПАТ «Південьзахіделектромережбуд» викупили «Галицькі інвестиції» міського голови Львова Андрія Садового. І саме він, до речі, до 2005 року очолював ПАТ «Південьзахіделектромережбуд».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Реновація» існує з 2007 року і займається будівництвом. Власником 90% підприємства є ТзОВ «Ренесанс центр», яким своєю чергою володіє львів’янка Ірина Камінська.

Водночас Ірина Камінська донедавна була офіційною власницею готелю «Екотель», що на вул. Сахарова, 42, також жінка є одним із бенефіціарів ТзОВ «Фама» (основний вид діяльності – рекламні агентства).

Як пише видання 032.ua, Ірина Камінська є дружиною Тараса Вітика – ексдиректора комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління». У 2015 році Тарас Вітик балотувався до Львівської міськради від фракції «Самопоміч», але так і не став депутатом. Втім Ірина Камінська теж має стосунок до партії Андрія Садового – у 2016-му вона працювала у партії і заробила там більше 200 тисяч гривень.

Як вдалося з’ясувати, станом на 2018 рік Ірина Камінська продовжувала працювати у партії «Самопоміч».